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Петропавловский: участие в голосовании — это правильный гражданский поступок

Политика
10.09.2022 18:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/petropavlovskij-uchastie-v-golosovanii-eto-pravilnyj-grazhdanskij-postupok
Петропавловский: участие в голосовании — это правильный гражданский поступок
Фото "Кубань 24"

Зампредседателя ЗСК Николай Петропавловский принял участие в голосовании и отметил удобство трехдневной формы выборов.

«Если Конституция дает право формировать власть на разных уровнях, не воспользоваться им — это отказ от гражданского права. У человека, который отдал свой голос, появляется убежденность в том, что он совершил правильный гражданский поступок», — сказал Петропавловский.

Он также подчеркнул, что трехдневный формат выборов позволяет избирателям заранее спланировать свой график и подобрать удобное время, чтобы прийти на избирательный участок и отдать свой голос.

На Кубани 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 проходят сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.

Читайте также: в Краснодарском крае на выборах проголосовали уже 29,3% избирателей.

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