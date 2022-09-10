Петропавловский: участие в голосовании — это правильный гражданский поступок
Зампредседателя ЗСК Николай Петропавловский принял участие в голосовании и отметил удобство трехдневной формы выборов.
«Если Конституция дает право формировать власть на разных уровнях, не воспользоваться им — это отказ от гражданского права. У человека, который отдал свой голос, появляется убежденность в том, что он совершил правильный гражданский поступок», — сказал Петропавловский.
Он также подчеркнул, что трехдневный формат выборов позволяет избирателям заранее спланировать свой график и подобрать удобное время, чтобы прийти на избирательный участок и отдать свой голос.
На Кубани 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 проходят сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.
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