Петропавловский: «Прямая линия» губернатора — это честный и открытый разговор

За ходом «Прямой линии» следили и лидеры общественного мнения. В первую очередь они дали высокую оценку событию, а также отметили, что формат позволяет рассмотреть широкую повестку тем.

Как и в прошлом году, сфера ЖКХ волновала кубанцев больше всего, но количество этих вопросов сократилось, как и в социальной сфере. По мнению экспертов, «Прямая линия» с губернатором для жителей края стала возможностью обратиться и быть услышанными.



«Более четырех часов, и так держать повестку — это производит впечатление очень положительное, он в курсе событий, владеет обстановкой. Что поражает и приятно удивляет — его человекоцентричность», — сказал директор Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Эдуард Соболев.

Некоторые вещи стали знаковыми. К примеру, специалисты отметили оперативную реакцию губернатора по вопросам АПК. Моментальное решение глава региона предложил и по актуальной теме — оказание помощи бойцам СВО и их семьям. Эксперты подчеркивают особое отношение губернатора к проблемам простых людей — это в свою очередь повышает доверие населения к власти.

«Ни один из острых вопросов, пусть то засуха, мазутная трагедия в Анапе, транспортная проблема, не был проигнорирован, углы не сглаживали — как есть, так и обсуждали. Это честный и открытый разговор, люди верят этому формату», — подчеркнул заместитель председателя ЗСК Николай Петропавловский.

«Прямая линия» — это самый глобальный социологический опрос населения и возможность пообщаться с руководством. Я думаю, что все-таки люди относятся к губернатору как к власти, но от народа. Это власть, к которой можно обратиться и получить прямую откровенную связь», — сказала депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

Еще одна важная тема, которую рассмотрели на «Прямой линии», — экономика. Это основа деятельности региона, и ей губернатор уделил особое внимание. Это отметили и лидеры общественного мнения. Эксперты согласились с тем, что, несмотря на все сложности и вызовы, в приоритете благосостояние жителей Кубани.

«Экономика Кубани, как и экономика всей страны, находится сейчас в непростом положении. Здесь очень важен акцент на том, что приоритетом является повышение благосостояние Кубани. Губернатор не обходил острые углы», — отмечает экономист Роман Иноземцев.

Лидеры общественного мнения отметили, что «Прямая линия» губернатора Кубани — это ежегодный экзамен для всей краевой команды. В этом году жители направили свыше 8 тыс. вопросов.

«Мы услышали актуальные для нас темы, которые молодежь Краснодарского края видит и знает. Сегодня мы услышали исчерпывающие ответы, за это большое спасибо», — делится руководитель Молодежного центра развития личности департамента молодежной политики Краснодарского края Сергей Покатилов.

«Прямая линия» стала традиционной, она прошла уже в пятый раз. Эксперты отметили, что на все вопросы оперативно реагировали.

«В целом можно констатировать, что губернатор, исполнительная власть находятся в плотном взаимодействии со всеми муниципалитетами», — заключает член Общественной палаты Краснодарского края, доктор юридических наук Руслан Асланян.

Ответить на все в рамках эфира было физически невозможно, но глава региона пообещал, что на каждое обращение будет дан ответ.

Читайте также: основные вопросы на «Прямую линию» Кондратьева касались ЖКХ, транспорта и дорог.

Подпишись, здесь всегда интересно.