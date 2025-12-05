Основные вопросы на «Прямую линию» Кондратьева касались ЖКХ, транспорта и дорог

Заместители губернатора внимательно следили за «Прямой линией» с главой Кубани.

Это знаковое политическое событие задает курс развития края на годы вперед, предоставляя исполнительной власти прямую обратную связь о главных проблемах кубанцев.



«Основные вопросы — это ЖКХ, дорожное хозяйство, транспорт. Есть вопросы по социальному блоку. Мы все их внимательно рассмотрим, проанализируем и будем учитывать в нашей дальнейшей работе», — отметил первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и пассажирских перевозок стали наиболее актуальными. По обращениям, поступившим в прямой эфир, оперативно давались ответы и предлагались решения.

«Прозвучал вопрос по водоснабжению в рамках капитального ремонта дороги. Должна произойти переврезка в новый водопровод. К сожалению, это произошло с определенными сдвижками по срокам, жители испытывают неудобства. Женщина обратилась, ситуацию взял под личный контроль, завтра до конца дня водоснабжение будет восстановлено», — подчеркнул заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун.

Курортная отрасль — одна из ключевых тем для региона. Ее актуальность значительно возросла после недавнего разлива мазута. В связи с этим в Анапе было принято решение об отмене туристического налога с 2026 года.

«Прозвучали вопросы по мерам поддержки в Анапе. Это новый закон по гостевым домам, с которыми мы сегодня работаем, легализуем этот сектор экономики. Поэтому эти вопросы очень важны», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Особое внимание в эфире — аграрным вопросам. В этом году от засухи пострадало более 1 млн га сельскохозяйственных угодий. В связи с этим аграриям оказывается всесторонняя поддержка, включая компенсацию части расходов на приобретение семян для осенних зерновых культур, посеянных в этом году.

«Интересуются, какими мерами поддержки можно воспользоваться, какие в будущем будут меры, есть ли финансирование на все это. Отрасль развивается, нужно в нее вкладывать не только финансы, но еще и административные ресурсы, которые позволяют создавать условия для развития», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

Среди затронутых тем уделялось внимание и вопросам объектов культурного наследия, имущественных отношений, природных ресурсов. Обращения по этим направлениям поступали из всех муниципальных образований края.

«Вопросы поступали разные. Это и оздоровление экологической обстановки в Азовском море, и необходимость сохранения памятников архитектуры, объектов культурного наследия. Все вопросы мы детально будем прорабатывать», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Роман Лузинов.

Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, без внимания не оставят. В администрации края отреагируют на все обращения к губернатору.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Прямая линия» губернатора края продолжалась рекордные 4 часа 45 минут.

Подпишись, здесь всегда интересно.