Петербуржец пытался провезти в Краснодарский край 7 кг наркотиков

Наркотики обнаружили и изъяли на стационарном посту «Кущевский» сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе осмотра автомобиля.

Установили, что в июне мужчина получил от неизвестного в Санкт-Петербурге наркотики — гашиш массой почти 1,9 кг, находящийся в спрессованных пакетах, мефедрон в двух полимерных пакетах массой почти 2 кг и метадон в трех полимерных пакетах объемом почти 3 кг.

Наркотики дилер должен был распространить на территории Московской и Ленинградской областей и Краснодарского края. За свои услуги он получил 100 тыс. рублей. Часть наркотиков он убрал в спортивную сумку, остальное спрятал под обшивку багажа.

Возбудили уголовные дела о покушении на сбыт и сбыт наркотиков в особо крупном размере. В ходе заседания подсудимый вину полностью признал. Рассмотрев материалы дела, суд назначил мужчине 14 лет исправительной колонии особого режима и штраф в размере 440 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: семейную пару закладчиков поймали с 40 пакетами «синтетики» в Сочи.