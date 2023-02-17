Песков заявил, что власти обсуждают вопрос разового взноса бизнеса в бюджет РФ
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что в правительстве обсуждают вопрос о добровольном разовом взносе в бюджет страны от крупного бизнеса.
По его словам, в экономической практике есть понятие windfall tax, подразумевающее разовое взимание налогов с предприятий.
«Пока идет обсуждение. Вы знаете, что, собственно, такая практика достаточно распространенная в мире. В самых разных странах в разные периоды такая практика применялась», — прокомментировал ситуацию с возможным взиманием взноса бизнеса пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он добавил, что представители правительства продолжают контактировать с бизнесменами по этому вопросу, уточняя все возможные нюансы, сообщает RT.
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