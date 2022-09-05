Песков заявил, что ряд российских артистов «запятнали» себя непристойными заявлениями
Культура
05.09.2022 11:39
Среди звезд эстрады, «запятнавших» свою репутацию неприемлемыми заявлениями, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выделил Максима Галкина.
«Есть действительно те, кто буквально себя запятнал совершенно непристойными и неприемлемыми для всех заявлениями. Это — отдельная история. Это, скажем так, те, с кем нам явно не по пути», — заявил Песков.
Он отметил, что юморист Максим Галкин делал «очень плохие заявления», которые он читал лично, сообщает RT.
При этом Песков подчеркнул, что от жены Галкина — певицы Аллы Пугачевой, он не слышал ни одного антироссийского заявления. Он также добавил, что у президента России Владимира Путина и Пугачевой нормальные отношения. По его словам, они лично знакомы и не раз встречались.
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