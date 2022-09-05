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Песков заявил, что ряд российских артистов «запятнали» себя непристойными заявлениями

Культура
05.09.2022 11:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-zayavil-chto-ryad-rossijskih-artistov-zapyatnali-sebya-nepristojnymi-zayavleniyami
Песков заявил, что ряд российских артистов «запятнали» себя непристойными заявлениями
Дмитрий Песков. Фото Владислава Шатило/TASS

Среди звезд эстрады, «запятнавших» свою репутацию неприемлемыми заявлениями, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выделил Максима Галкина.

«Есть действительно те, кто буквально себя запятнал совершенно непристойными и неприемлемыми для всех заявлениями. Это — отдельная история. Это, скажем так, те, с кем нам явно не по пути», — заявил Песков.

Он отметил, что юморист Максим Галкин делал «очень плохие заявления», которые он читал лично, сообщает RT.

При этом Песков подчеркнул, что от жены Галкина — певицы Аллы Пугачевой, он не слышал ни одного антироссийского заявления. Он также добавил, что у президента России Владимира Путина и Пугачевой нормальные отношения. По его словам, они лично знакомы и не раз встречались.

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