Песков заявил, что речи о новогоднем перемирии в зоне СВО пока не идет
Политика
03.12.2025 08:34
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 декабря сообщил, что в настоящее время не обсуждался вопрос о новогоднем перемирии в зоне ведения боевых действий.
Он ответил на вопрос журналистов, планирует ли Москва предложить новогоднее перемирие украинской стороне.
«Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс», — приводит слова Дмитрия Пескова РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 декабря президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Беседа продолжалась пять часов.
Стороны обсудили основные направления мирного плана по Украине. Однако подробности мирного плана и предложения сторон не разглашаются.