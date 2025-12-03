Logo
Песков заявил, что речи о новогоднем перемирии в зоне СВО пока не идет

Фото t.me/kondratyevvi

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 декабря сообщил, что в настоящее время не обсуждался вопрос о новогоднем перемирии в зоне ведения боевых действий.

Он ответил на вопрос журналистов, планирует ли Москва предложить новогоднее перемирие украинской стороне.

«Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс», — приводит слова Дмитрия Пескова РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 декабря президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Беседа продолжалась пять часов.

Стороны обсудили основные направления мирного плана по Украине. Однако подробности мирного плана и предложения сторон не разглашаются.

