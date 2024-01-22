Песков: Путину доложили об ударах ВСУ по Донецку

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 22 января заявил, что глава государства получил доклады о теракте в Донецке.

«Естественно, были соответствующие доклады, президентом были даны необходимые поручения», — заявил он.

Песков отметил, что все меры для оказания медпомощи пострадавшим принимают на уровне региона. Он назвал удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам «чудовищным актом терроризма».

В результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ погибли 28 человек, еще 30 пострадали, заявил глава республики Денис Пушилин. На стационарном лечении сейчас находится 21 человек, доложил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что в тяжелом состоянии находится одна пациентка, остальные получили травмы средней степени тяжести, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские войска обстреляли рынок в Донецк. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. ВСУ нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.