Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Песков прокомментировал возможное открытие аэропорта в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-prokommentiroval-vozmozhnoe-otkrytie-aeroporta-v-krasnodare
Песков прокомментировал возможное открытие аэропорта в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся 13 декабря в СМИ информацию о возможном возобновлении работы аэропорта «Пашковский».

Пресс-секретарь президента отметил, что информация об открытии главной воздушной гавани Краснодарского края является неофициальной. Он отметил, что «нужно подождать официальной информации от авиационных властей».

«Мы действительно слышали сегодня осторожные заявления на этот счет. Пока это неофициальные заявления», — цитируют Дмитрия Пескова «Известия» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аэропорт Краснодара может открыться после 15 декабря. На этот день назначен тестовый рейса, по результатам которого примут решение о возможности открытия аэропорта. Тестовый рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Азимут» из аэропорта Внуково. Продажа билетов на этот рейс не планируется.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях