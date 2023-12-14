Песков прокомментировал возможное открытие аэропорта в Краснодаре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся 13 декабря в СМИ информацию о возможном возобновлении работы аэропорта «Пашковский».

Пресс-секретарь президента отметил, что информация об открытии главной воздушной гавани Краснодарского края является неофициальной. Он отметил, что «нужно подождать официальной информации от авиационных властей».

«Мы действительно слышали сегодня осторожные заявления на этот счет. Пока это неофициальные заявления», — цитируют Дмитрия Пескова «Известия» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аэропорт Краснодара может открыться после 15 декабря. На этот день назначен тестовый рейса, по результатам которого примут решение о возможности открытия аэропорта. Тестовый рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Азимут» из аэропорта Внуково. Продажа билетов на этот рейс не планируется.