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Песков: при желании США кризис на Украине можно завершить быстро

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-pri-zhelanii-ssha-krizis-na-ukraine-mozhno-zavershit-bystro
Песков: при желании США кризис на Украине можно завершить быстро
Дмитрий Песков. Фото пресс-службы президента России

Бывший президент США Дональд Трамп 27 января заявил, что если бы он сейчас был главой Белого дома, то смог бы за 24 часа урегулировать ситуацию на Украине.

Это высказывание на брифинге прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверное, теоретически господин Трамп не далек от правды. Президент США действительно, если бы захотел положить конец этому конфликту, мог бы сделать это очень быстро, использовав, скажем так, свою возможность фактически просто давать указания киевскому режиму», — отметил Песков.

Дмитрий Песков отметил, несмотря на то, что «ключ» от Украины в руках Вашингтона, президент Джо Байден не хочет им воспользоваться ради урегулирования. 

«Нынешний руководитель Белого дома не хочет использовать этот «ключ», наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием и так далее», — цитирует Пескова «Интерфакс».

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