Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Песков: переговоры Путина и Уиткоффа запланированы после 17:00

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-peregovory-putina-i-uitkoffa-zaplanirovany-posle-17-00
Песков: переговоры Путина и Уиткоффа запланированы после 17:00
Дмитрий Песков. Фото пресс-службы Президента РФ

Президент России Владимир Путин 2 декабря встретится в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

О планах главы российского государства на вторник сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Как мы уже говорили, после 17:00 начнется российско-американская встреча. Путин в Кремле примет господина Уиткоффа, главного переговорщика по украинским делам, американского. Вместе с ним также Джаред Кушнер (американский бизнесмен, зять президента США Дональда Трампа — прим. ред.) будет», — цитируют Пескова РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне встречи Владимир Путин провел несколько закрытых совещаний в рамках подготовки к российско-американским контактам. Ряд заявлений о предстоящей встрече сделал Дмитрий Песков, он также отказался комментировать пункты мирного плана США и объяснил это тем, что Россия заинтересована в успехе мирных переговоров.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях