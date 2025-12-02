Песков: переговоры Путина и Уиткоффа запланированы после 17:00

Президент России Владимир Путин 2 декабря встретится в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

О планах главы российского государства на вторник сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Как мы уже говорили, после 17:00 начнется российско-американская встреча. Путин в Кремле примет господина Уиткоффа, главного переговорщика по украинским делам, американского. Вместе с ним также Джаред Кушнер (американский бизнесмен, зять президента США Дональда Трампа — прим. ред.) будет», — цитируют Пескова РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне встречи Владимир Путин провел несколько закрытых совещаний в рамках подготовки к российско-американским контактам. Ряд заявлений о предстоящей встрече сделал Дмитрий Песков, он также отказался комментировать пункты мирного плана США и объяснил это тем, что Россия заинтересована в успехе мирных переговоров.

