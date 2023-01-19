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Песков ответил Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-otvetil-zelenskomu-usomnivshemusya-v-sushhestvovanii-putina
Песков ответил Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января во время выступления на экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил о личных сомнениях в том, что Владимир Путин жив.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Зеленскому и украинским властям как можно скорее осознать, что Россия и Путин есть и будут.

«Чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придется отказываться от всего российского, тем лучше для такой страны, как Украина», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин и РФ для Зеленского и нынешней Украины являются существенной проблемой. Песков добавил, что требования России будут достигнуты, поэтому, чем раньше их учтут, тем быстрее Украина сможет начать восстановление страны, сообщает РИА «Новости».

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