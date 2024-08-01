Песков отметил хорошую инфраструктуру Сочи и сказал, что любит там отдыхать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью рассказал о том, Песков рассказал, как предпочитает проводить отпуск.

По словам Дмитрия Пескова, для него отпуск летом обязательно должен быть связан с поездкой на море, а зимой — с катанием на лыжах.

«Жду, когда Архыз и все остальное тоже чуть-чуть подразовьют, чтобы инфраструктура была нормальная. Я люблю хорошую инфраструктуру, вот в Сочи хорошая инфраструктура, я люблю туда ездить», — сказал Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Дмитрий Песков также отметил, что любит путешествовать за границу. По его словам, у него нет ограничений на посещение стран, кроме тех, что находятся в списке недружественных России, пишет РИА «Новости».

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