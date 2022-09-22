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Песков назвал законным вручение повесток задержанным на акциях протеста

Политика
22.09.2022 14:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-nazval-zakonnym-vruchenie-povestok-zaderzhannym-na-aktsiyah-protesta
Песков назвал законным вручение повесток задержанным на акциях протеста
Дмитрий Песков. Фото Владислава Шатило/TASS

Вручение повесток мужчинам, задержанным на антивоенных митингах, не нарушает права россиян.

Об этом 22 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам.

«Она не противоречит закону. И поэтому нет никакого нарушения прав», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в МВД опровергли фейк о предоставлении мест для работников военкоматов на стационарных постах. Согласно распространяемому приказу, сотрудники ДПС должны были останавливать автомобили и направлять водителей в военкоматы.

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