Песков: майские оборонные совещания Путина в Сочи не запланированы

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 12 апреля.

По его словам, точных планов по организации традиционной серии оборонных совещаний в Краснодарском крае у президента России Владимира Путина пока нет. Однако при необходимости совещания будут назначены, добавил Песков.

Путин традиционно два раза в год собирал руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса и конструкторов этих предприятий. В 2019 году формат изменился — тогда глава государства начал посещать военные объекты, а серия встреч посвящалась определенному виду или роду войск, сообщает ТАСС.

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