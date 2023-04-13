Песков: майские оборонные совещания Путина в Сочи не запланированы
Политика
13.04.2023 08:19
Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 12 апреля.
По его словам, точных планов по организации традиционной серии оборонных совещаний в Краснодарском крае у президента России Владимира Путина пока нет. Однако при необходимости совещания будут назначены, добавил Песков.
Путин традиционно два раза в год собирал руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса и конструкторов этих предприятий. В 2019 году формат изменился — тогда глава государства начал посещать военные объекты, а серия встреч посвящалась определенному виду или роду войск, сообщает ТАСС.
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