Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Песков: майские оборонные совещания Путина в Сочи не запланированы

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-majskie-oboronnye-soveshhaniya-putina-v-sochi-ne-zaplanirovany
Песков: майские оборонные совещания Путина в Сочи не запланированы
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 12 апреля.

По его словам, точных планов по организации традиционной серии оборонных совещаний в Краснодарском крае у президента России Владимира Путина пока нет. Однако при необходимости совещания будут назначены, добавил Песков.

Путин традиционно два раза в год собирал руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса и конструкторов этих предприятий. В 2019 году формат изменился — тогда глава государства начал посещать военные объекты, а серия встреч посвящалась определенному виду или роду войск, сообщает ТАСС.

Читайте также: Путин заявил, что к концу апреля инфляция снизится до 3%.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 апреля
Как организовать сортировку мусора дома
Как организовать сортировку мусора дома
Наркотики, которые вызывают зависимость с первого раза
Наркотики, которые вызывают зависимость с первого раза
Пасхальные куличи на топленом молоке и твороге
Пасхальные куличи на топленом молоке и твороге
Основоположник русского театра: 200 лет со дня рождения Александра Островского
Основоположник русского театра: 200 лет со дня рождения Александра Островского
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
  2. Глава Минцифры назвал сроки запуска реестра военнообязанных в России
  3. В Сочи представили новую модель автомобиля Lada
  4. Спасенный в горах Новороссийска страус ищет «любовь»
  5. Почти втрое вырос перед Пасхой спрос на красители для яиц в Краснодаре
  6. В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»
Прямой эфир
Мы в соцсетях