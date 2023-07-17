Песков: действие зерновой сделки прекращается

Москва вернется к реализации договоренностей, когда будет выполнена российская часть сделки.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент РФ, срок истекает 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», — сказал Песков.

Турцию, Украину и Секретариат ООН официально уведомили о возражении против продолжения зерновой сделки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции», — цитирует Захарову ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Путин предупредил о возможной приостановке зерновой сделки в Черном море.