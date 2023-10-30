Песков: беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли из-за вмешательства извне

Вечером 29 октября на территорию воздушной гавани в столице Дагестана ворвались сотни агрессивно настроенных местных жителей. Они устроили массовые беспорядки в аэропорту, желая найти евреев.

Резонансную ситуацию в Дагестане прокомментировали в Кремле. Власти уверены, что беспорядки в аэропорту Махачкалы намерено организовали люди, находящиеся за пределами России.

«Очевидно и хорошо известно, что вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатам вмешательства извне, включая информационное воздействие», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что злоумышленникам стало легче использовать ситуацию на Ближнем Востоке в своих целях на фоне ужасных кадров гибели мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков, в секторе Газа.

Песков добавил, что произошедшее в аэропорту Махачкалы никак не повлияет на празднование в России Дня народного единства, сообщает РИА «Новости».

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