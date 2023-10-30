Из-за массовых беспорядков вылеты рейса Махачкала — Тель-Авив перенесли в Сочи

Аэропорт порт Махачкалы приостановил работу на время из-за произошедшего накануне инцидента, когда агрессивно настроенная толпа местных жителей проникла на территорию воздушной гавани и творила там беспорядки.

В связи с действующими ограничениями авиакомпания Red Wings внесла изменения в расписание рейсов из Махачкалы. Так, запланированный на 1 ноября авиарейс Махачкала — Тель-Авив отменили.

«Пассажирам предлагается возможность перелета 2 ноября на рейсах WZ4311/4312: маршрут Сочи – Тель-Авив», — говорится в сообщении Red Wings.

Кроме того, компания отменила рейс Жуковский (Москва) — Махачкала — Тель-Авив, запланированный на 1 ноября. В качестве альтернативы пассажирам предложили рейс на 2 ноября: Домодедово (Москва) — Сочи — Тель-Авив.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аэропорт Махачкалы после беспорядков планируют открыть 31 октября. Предварительно воздушную гавань Дагестана планировали закрыть до 6 ноября, но срок сократили в связи со стабилизацией ситуации.