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«Пескарей» закупили для уборки песчаных пляжей в Геленджике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskarej-zakupili-dlya-uborki-peschanyh-plyazhej-v-gelendzhike
«Пескарей» закупили для уборки песчаных пляжей в Геленджике
Фото t.me/adm_gelen

Пляжеуборочная машина «Пескарь» способна очистить песок от мелкого мусора на глубине до 10 сантиметров.

Новая техника для уборки песчаных пляжей удаляет из песка окурки, крышки, стекла, фантики и прочий мелкий мусор. «Пескарь» легко управляется одним человеком и за час работы убирает до 2 тыс. кв. м.

По информации от управления курортами и туризмом, все семь песчаных пляжей в Геленджике на постоянной основе будут убирать с помощью спецтехники, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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