Более 40 незаконных торговых объектов и кафе убрали с пляжей Анапы

В Анапе усилили работу по наведению порядка на пляжах. За несколько дней усиленной работы проверили 136 пляжей, составили порядка 60 протоколов и демонтировали более 40 незаконных объектов.

Отмечается, что так массово пляжные кафе в Анапе убирают впервые за последние годы. Активизировали работу на пляжах после координационного совещания с участием Анапской межрайонной прокуратуры, которое прошло 26 июля.

На совещании был озвучен ряд выявленных нарушений земельного, санитарно-эпидемиологического, водного законодательства. А также законодательства о пожарной безопасности и об обороте алкоголя на пляжах в селе Большой Утриш и станице Благовещенской. Прокурор отметил, что практически на всех пляжах без разрешительных документов работают нестационарные объекты торговли и услуг. По итогам совещания прокурор потребовал от властей Анапы и контрольно-надзорных органов пересмотреть подход к организации работы в указанной сфере, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В мэрии Анапы сообщили, что мониторинг по выявлению и пресечению незаконных услуг на пляжах ведется ежедневно. Проверки проходят на всех объектах — от общепита до пунктов проката. Все объекты, не соответствующие утвержденной схеме благоустройства территории, демонтируют. Многие арендаторы устраняют нарушения сами. С остальными ведется работа вплоть до расторжения договоров. Только за 31 июля проверили 97 пляжных территорий, демонтировали три объекта, составили 27 протоколов. В том числе протокол был составлен в отношении одного должностного лица. Пять представителей хозяйствующих субъектов приглашены на составление протоколов об административном правонарушении в отношении должностного или юрлица. Помимо этого, с 1 августа ежедневно проходят совместные рейды мобильных групп из сотрудников управлений муниципального контроля, курортов и туризма, потребсферы и других структурных подразделений мэрии. Пляжные территории разделены на восемь маршрутов. На каждом из них работает отдельная группа, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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