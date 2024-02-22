Пешком быстрее: перед выходными Краснодар «увяз» в 10-балльных пробках

Вечером 22 февраля в краевом центре образовались сильные пробки. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог города в 10 баллов из 10.

Традиционно, самые серьезные пробки появились на центральных улицах: Красной, Северной, Костылева, Рашпилевской, Передовой, Промышленной, Кузнечной, Буденного, Пашковской, Карасунской, Янковского, Ломоносова, Корницкого, Ленина, Орджоникидзе, Октябрьской, Коммунаров, Гаврилова, Кубанской Набережной, а также на Дмитриевской Дамбе и Садовом мосту.

«Бордовые» заторы также образовались на улицах: Селезнева, Новороссийской, Уральской, Ставропольской, Старокубанской, Сормовской, Лизы Чайкиной, Онежской, Школьной, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Тургенева, Красных Партизан, Колхозной, Российской и Дорожной.

Кроме того, затруднено движение транспорта на выездах из Краснодара: Ростовском шоссе, улице Уральской в КМР, а также перед Яблоновским и Тургеневским мостами.

Дни с 23 по 25 февраля практически для всех жителей России будут выходными.

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