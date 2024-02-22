Одностороннее движение введут в переулке Кубанонабережном в Краснодаре

С 10 марта движение станет односторонним на участке от улицы Орджоникидзе в сторону улицы Мира.

На этом участке переулка Кубанонабережного установят соответствующие дорожные знаки и нанесут разметку.

«Нам поступили многочисленные обращения граждан по изменениям, которые мы планировали ввести ранее. Специалисты провели на месте повторное обследование и выявили проблемы при выезде из переулка. Поэтому мы скорректировали схему движения», — цитирует директора департамента транспорта и городского хозяйства Андрея Белугина пресс-служба мэрии Краснодара.

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