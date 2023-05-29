Пешеходные дорожки и проезды отремонтируют на Всесвятском кладбище в Краснодаре

На благоустройство из городского бюджета выделили 15 млн рублей.

Такое решение приняли на 57 очередном заседании городской думы. Сейчас территорию Всесвятского кладбища расчищают от поросли и аварийных деревьев. Работы планируют завершить в сентябре, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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