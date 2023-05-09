Новый Вечный огонь появился в Краснодаре у мемориала «Расстрельный угол»

Вечный огонь запустили утром 9 мая на территории мемориального комплекса в северо-западной части Всесвятского кладбища на углу улиц Аэродромной и Бабушкина.

«Все желающие могут прийти и почтить память погибших казаков и воинов», — сообщает пресс-служба АО «Краснодаргоргаз» в Telegram.

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