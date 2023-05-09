Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На больших экранах Краснодара появились портреты ветеранов Великой Отечественной войны

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-bolshih-ekranah-krasnodara-poyavilis-portrety-veteranov-velikoj-otechestvennoj-vojny
На больших экранах Краснодара появились портреты ветеранов Великой Отечественной войны
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Проект «Страна героев» запустили в День Победы на светодиодных экранах на Главной городской площади.

Фотографии фронтовиков на протяжении нескольких лет присылали жители краевой столицы. Около 5 тыс. фотографий объединили в видеоролик — его можно увидеть на экранах на здании Муниципального концертного зала и на здании с часами на улице Красной, 124, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: акция «Бессмертный полк» прошла во всех школах Краснодара. Портреты героев семей, ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны пронесли педагоги и ученики 97 школ и лицеев краевой столицы.

Статьи
Оружие Победы: огнемет РОКС-3 — смерть в ранце
Оружие Победы: огнемет РОКС-3 — смерть в ранце
Оружие Победы: винтовка СВТ-40 — капризная «Светка»
Оружие Победы: винтовка СВТ-40 — капризная «Светка»
Оружие Победы: Балтийский варяг — подводная лодка «Щука»
Оружие Победы: Балтийский варяг — подводная лодка «Щука»
Оружие Победы: РГ-42 — боевая консервная банка
Оружие Победы: РГ-42 — боевая консервная банка
Оружие Победы: легендарная «тридцатьчетверка»
Оружие Победы: легендарная «тридцатьчетверка»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях