На больших экранах Краснодара появились портреты ветеранов Великой Отечественной войны

Проект «Страна героев» запустили в День Победы на светодиодных экранах на Главной городской площади.

Фотографии фронтовиков на протяжении нескольких лет присылали жители краевой столицы. Около 5 тыс. фотографий объединили в видеоролик — его можно увидеть на экранах на здании Муниципального концертного зала и на здании с часами на улице Красной, 124, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: акция «Бессмертный полк» прошла во всех школах Краснодара. Портреты героев семей, ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны пронесли педагоги и ученики 97 школ и лицеев краевой столицы.