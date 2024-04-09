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Пешеход погиб под колесами «семерки» на трассе под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/peshehod-pogib-pod-kolesami-semerki-na-trasse-pod-novorossijskom
Пешеход погиб под колесами «семерки» на трассе под Новороссийском
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Смертельная авария произошла 8 апреля около 21:30 на 2-м километре дороги Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, 20-летинй парень ехал за рулем ВАЗ-2107 со стороны поселка Цемдолина и сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

От полученных травм пешеход погиб на аварии до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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