Пешеход погиб под колесами «семерки» на трассе под Новороссийском

Смертельная авария произошла 8 апреля около 21:30 на 2-м километре дороги Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, 20-летинй парень ехал за рулем ВАЗ-2107 со стороны поселка Цемдолина и сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

От полученных травм пешеход погиб на аварии до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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