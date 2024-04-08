Фура протаранила «Газель» дорожной службы на трассе под Краснодаром

Авария произошла 8 апреля около 10:40 на 1329-м километре трассы М-4 «Дон» в Краснодаре.

По предварительным данным, 61-летний житель Горячего Ключа ехал за рулем пустой фуры со стороны поселка Победитель в сторону поселка Лорис. По словам мужчины, он отвлекся от дороги и въехал в прицеп «Газели» дорожной службы. От удара прицеп оторвался, а «Газель» наехала на дорожное металлическое ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал. В «Газели» дорожной службы на момент аварии находился только водитель. Обстоятельства ДТП устанавливаются, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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