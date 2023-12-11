Пешеход погиб под колесами иномарки в Славянском районе

Смертельная авария произошла 10 декабря около 22:00 на 6-м километре трассы Бараниковский — Семисводный — Анастасиевская.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил 36-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. На одежде мужчины отсутствовали светоотражающие элементы.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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