Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пешеход погиб под колесами иномарки в Славянском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/peshehod-pogib-pod-kolesami-inomarki-v-slavyanskom-rajone
Пешеход погиб под колесами иномарки в Славянском районе
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 10 декабря около 22:00 на 6-м километре трассы Бараниковский — Семисводный — Анастасиевская.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил 36-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. На одежде мужчины отсутствовали светоотражающие элементы.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель легковушки погиб, врезавшись во встречную фуру в Туапсинском районе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях