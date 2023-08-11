Пешеход погиб под колесами иномарки на ночной трассе в Краснодарском крае

Авария произошла 10 августа около 23:00 в районе 95-го километра трассы «Кавказ» в Кавказском районе.

По предварительным данным, 36-летний мужчина ехал за рулем Volkswagen Polo и сбил 44-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Не верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.

В результате аварии пешеход погиб на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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