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Пешеход погиб под колесами иномарки на ночной трассе в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/peshehod-pogib-pod-kolesami-inomarki-na-nochnoj-trasse-v-krasnodarskom-krae
Пешеход погиб под колесами иномарки на ночной трассе в Краснодарском крае
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 10 августа около 23:00 в районе 95-го километра трассы «Кавказ» в Кавказском районе.

По предварительным данным, 36-летний мужчина ехал за рулем Volkswagen Polo и сбил 44-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Не верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.

В результате аварии пешеход погиб на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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