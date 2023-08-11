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На Кубани 75-летний пенсионер погиб, врезавшись на иномарке в дерево

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-75-letnij-pensioner-pogib-vrezavshis-na-inomarke-v-derevo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
На Кубани 75-летний пенсионер погиб, врезавшись на иномарке в дерево
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 11 августа около 5:00 на 167-м километре трассы «Кавказ» под Армавиром.

По предварительным данным, 75-летний мужчина ехал за рулем автомобилем Opel Kadett в сторону Кропоткина. Пенсионер не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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