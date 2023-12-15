Пешеход погиб под колесами большегруза в Новороссийске

Смертельная авария произошла 14 декабря около 21:50 на 8-м километре автодороги Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, водитель грузовика ехал со стороны города в сторону поселка Верхнебаканский и сбил 40-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Светоотражающие элементы на одежде пешехода отсутствовали.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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