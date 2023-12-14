Две женщины пострадали в ДТП на встречке в Новопокровском районе

Авария произошла 13 декабря около 11:00 в районе 3-го километра дороги Кубанский — Калниболотская — Первомайский.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, выехал встречную полосу и врезался в автомобиль «ВИС», за рулем которого был 65-летний мужчина, сообщили интернет-порталу «Кубань ь242 в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП в ВАЗ пострадали две женщины-пассажирки в возрасте 34 лет и 34 лет. Им назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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