Пес Иртыш помог найти мужчину, которого три дня искали родственники на Кубани

В полицию Гулькевичского района поступила информация о том, что 50-летний житель поселка Лесодача пропал без вести после похода в магазин.

Родственники и знакомые пытались найти мужчину трое суток, но им так и не удалось выяснить его местонахождение.

К поискам пропавшего жителя Лесодачи подключилась служебная овчарка по кличке Иртыш. По запаху она привела полицейских к дому на улице Больничной, где находился пропавший мужчина. Его передали обеспокоенным родственникам.

«С найденным кубанцем все хорошо, а пес получил заслуженную похвалу и лакомство», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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