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Первым вице-премьером Абхазии стал выпускник Кубанского госуниверситета

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervym-vitse-premerom-abhazii-stal-vypusknik-kubanskogo-gosuniversiteta
Первым вице-премьером Абхазии стал выпускник Кубанского госуниверситета
Фото пресс-службы кабинета министров республики Абхазия

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб 2 ноября представили министрам нового вице-премьера.

Им стал Джансух Нанба. Его предшественник, Беслан Джопуа, сложил полномочия первого вице-премьера по собственному желанию. Он продолжит возглавлять Министерство сельского хозяйства республики, сообщает пресс-служба Правительства Абхазии.

Джансух Нанба родился 6 декабря 1983 года в Сухуме. В 2005 году он окончил Кубанский госуниверситет по специальности «Мировая экономика», в 2009 — аспирантуру по той же специальности. В 2006 году Нанба получил в КубГУ еще одну специальность — переводчик в сфере профессиональных коммуникаций.

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