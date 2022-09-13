Первый зампред ОП Малькевич: новому мировому скандалу не состояться

Фото Юлии Симатовой, «Кубань 24»

В Общественной палате заявили, что в Изюме хотят устроить провокацию, как в Буче. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что «эти попытки обречены»

«На наших глазах раскручивается Буча 2.0. В проукраинских пабликах начали появляться сообщения о том, что якобы в Изюме убиты тысячи людей. Пока это единичные сообщения со ссылкой на некого «советника» Максима Стрельникова, но поверьте мне, скоро таких постов будет все больше», — заявил Малькевич.

Первый зампред отметил, что такие сообщения быстро попадут к западным СМИ. Аналогичные технологии применялись в марте 2022 года. Украинские СМИ и интернет-ресурсы распространили кадры, на которых на улицах Бучи лежат тела людей. Журналисты заявляли, что все граждане якобы убиты российскими военными. Обвинения были опровергнуты Минобороны РФ. Там заявили, что ВС РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта. В то время, как «свидетельства преступлений» появились лишь на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ.

«Я со всей уверенностью могу утверждать, что новому мировому скандалу не состояться. Из Изюма в Россию шел большой поток беженцев. Люди спасались от нацистов и бежали к нам в страну. Могу сказать за каждого из них — все подтвердят, что никаких расстрелов в Изюме не было», — добавил член ОП.

Александр Малькевич подчеркнул, что канал «За ТВ» снимет сюжет с доказательствами непричастности ВС РФ к трагедии в Буче. В субботу Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области и их переброске в ДНР, сообщает ТАСС.

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