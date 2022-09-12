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Минобороны РФ: танковые подразделения ЮВО отразили контрнаступление противника

Политика
12.09.2022 11:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-tankovye-podrazdeleniya-yuvo-otrazili-kontrnastuplenie-protivnika
Видео канала «Кубань 24»

Предоставлены кадры работы танковых подразделений Южного военного округа в Херсонской области.

Экипажи Т-90 отразили контрнаступление противника. Части украинской армии организовали его на южном направлении специальной военной операции.

В ходе боя российские солдаты подбили два вражеских танка и один бронетранспортер М113 производства США. Последний доставили в расположение союзных частей.

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