Минобороны РФ: танковые подразделения ЮВО отразили контрнаступление противника
Политика
12.09.2022 11:09
Предоставлены кадры работы танковых подразделений Южного военного округа в Херсонской области.
Экипажи Т-90 отразили контрнаступление противника. Части украинской армии организовали его на южном направлении специальной военной операции.
В ходе боя российские солдаты подбили два вражеских танка и один бронетранспортер М113 производства США. Последний доставили в расположение союзных частей.
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