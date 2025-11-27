Первый Южный химический форум стартовал в Краснодаре

Организаторы отметили, что площадка задумана как пространство, где представители бизнеса могут наладить связи с потенциальными партнерами из других регионов.

Кубань в этом году на форуме представляют 16 предприятий ведущих отраслей.

«Запущен механизм нового нацпроекта по химии и новым материалам. У предприятий есть хорошая возможность ознакомиться с новыми технологическими цепочками, различными переделами, посмотреть и обсудить — как встроиться в эти цепочки», — сказал и. о. министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Форум собрал представителей почти 400 предприятий со всей России.

«Очень много интересных наработок, стратегий, что в целом расширяет кругозор. Это очень полезное мероприятие — можно посмотреть и завести новые контакты. Надеюсь, что на следующем форуме мы тоже поделимся своей продуктовой линейкой», — отметил участник форума из Ставропольского края, директор по производству химического предприятия Карен Тертерян.

Деловая программа форума состоит из тематических сессий и круглых столов. Параллельно с ней у участников есть возможность посетить ведущие производственные площадки Краснодарского края, чтобы перенять опыт региона. Завершится Южный химический форум 28 ноября.

