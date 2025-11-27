Кубань впервые стала площадкой проведения Всероссийского газомоторного форума

Программа V Всероссийского газомоторного форума в Сочи сейчас в самом разгаре. Его основная тема — «Практическая реализация стратегических шагов — основа развития рынка газомоторного топлива».

В пленарном заседании приняли участие специальный представитель президента России по взаимодействию с форумом стран экспортеров газа Виктор Зубков, полпред президента Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кубань впервые стала площадкой для проведения такого масштабного события газовой отрасли страны.



Виктор Зубков отметил, что газомоторный транспорт активно развивается в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае и других регионах.

«Наша страна обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы с опорой на отечественные технологии и оборудование обеспечить расширение использования природного газа», — добавил он.

«На Кубани в летний период в 12 раз превышалась нагрузка автотранспорта на дорогу. Рады любому отдыхающему, но экологию мы должны сегодня сохранять. При том качестве дорог, которые становятся только лучше, транспорта будет больше», — подчеркнул Кондратьев.

Вопросы сохранения экологии для Краснодарского края как для курортного, аграрного региона имеют особое значение. Поэтому использование экономичного и экологически чистого газомоторного топлива отвечает интересам как жителей и гостей, так и властей края. За последние 7 лет на Кубани появились 29 новых газовых заправок, их общее число теперь составляет 41. На них ежедневно заправляются порядка 1,1 тыс. автобусов на экологически чистом топливе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

