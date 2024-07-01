Первый выпуск музыкального кадетского корпуса прошел в КГИК

Свои дипломы о среднем профессиональном образовании получили 11 учащихся. Семь лет назад они стали первым набором кадетского корпуса.

В стенах КГИКа кадиты ходили строем, учились игре на музыкальных инструментах, были в программе обучения и общеобразовательные предметы. Сейчас выпускники ― пример для сверстников. Каждый помнит тот день, когда впервые надел военную форму. На вручение дипломов к выпускникам-кадетам приехали родители.

«Гордость за наших мальчишек. Первый выпуск. У нас праздник», ― поделилась мама кадета Ирина Галиневская.

Теперь каждому из выпускников предстоит выбрать свой путь. Кто-то решил сменить город и род занятий. Некоторые уже твердо решили продолжить обучение в стенах института культуры.

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