Лучший казачий класс и кадетский корпус определили в Краснодарском крае

Всекубанский слет завершился в Туапсинском районе. На нем подвели итоги конкурсов и испытаний, в которых участвовали команды семи казачьих кадетских корпусов и сборные из 20 городов и районов.

В результате победу одержала команда Абинского района, на втором месте — Тимашевский район, на третьем — Краснодар.

Среди кадетских корпусов лучшим признали Новороссийский. На втором месте — Курганинский, а третье место у команды Кубанского казачьего кадетского корпуса.

Вице-губернатор Кубани, атаман ККВ Александр Власов отметил, что на Кубани лучшая в стране система непрерывного казачьего образования.

«Сегодня мы подвели итоги всего учебного года. Очень хочу отметить достойную подготовку команд к данному мероприятию. Откровенно рад, что в нашем крае есть такие школы и кадетские корпуса – достойные продолжатели славных традиций своей малой родины», — сказал главный судья слета, начальник отдела краевой и военно-патриотической работы Центра туризма и экскурсий Краснодарского края Николай Гришин.

Сейчас в систему непрерывного казачьего образования входит 64 детских сада, 90 школ, порядка 5,3 тыс. классов и групп казачьей направленности, 7 казачьих кадетских корпусов, пресс-служба администрации Краснодарского края.

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