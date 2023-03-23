Первый вице-спикер ЗСК прокомментировал слова Мишустина о социальной газификации

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 марта представил в Госдуме ежегодный отчет, в котором, в частности, много внимания уделил социальным вопросам.

Секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко отметил, что эти направления партия реализовывает совместно с Правительством РФ.

«Среди них строительство и ремонт образовательных учреждений, поддержка доходов граждан и помощь семьям с детьми, развитие здравоохранения, особенно на селе. Важное направление, и Михаил Мишустин об этом сказал, это социальная газификация. В конце прошлого года депутаты краевого парламента расширили категории льготников на получении компенсации за газификацию, а также увеличили размер субсидии. В 2022 году в Краснодарском крае на проведение газа заключено почти 42 тысяч договоров, подключено почти 7 тысяч домовладений», — сказал Гриценко.

Он напомнил, что на площадке региональной общественной приемной «Единой России» действует консультационный центр. Там можно получить необходимую информацию и проконсультироваться со специалистами.

«Программа социальной догазификации будет идти до тех пор, пока не будут достигнуты необходимые показатели», — сказал Гриценко.

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