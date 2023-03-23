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Кондратьев прокомментировал слова Мишустина о продовольственной безопасности России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-prokommentiroval-slova-mishustina-o-prodovolstvennoj-bezopasnosti-rossii
Кондратьев прокомментировал слова Мишустина о продовольственной безопасности России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 марта выступил в Госдуме с ежегодным отчетом. Он заявил, что уровень продовольственной безопасности в стране является одним из самых надежных в мире.

«С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном, сахаром, растительным маслом, мясом и рыбой. Такого урожая зерновых, как в прошлом году, не бывало и в советское время», — сказал Мишустин.

Он добавил, что новый рекорд есть и по объем урожая масличных культур. Кроме того, прирост виден и по картофелю, мясу, фруктам и овощам.

Слова Мишустина о продовольственной безопасности России прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Краснодарский край вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и остается надежным гарантом. Кубань занимает первое место в стране по объемам производства сельхозпродукции», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что в прошлом году на Кубани сельскохозяйственной продукции произвели на 660 млрд рублей. Так, валовый сбор зерна составил более 15,7 млн т., масличных культур собрали почти 2 млн т., урожай ягод, фруктов и винограда стал рекордным.

По итогам прошлого года кубанские предприятия увеличили производство муки, сахара и масла с 8% до 38%. Кроме того, увеличился объем производства круп, мясных консервов, муки и кондитерских изделий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2023 году на компенсацию затрат по агрострахованию в Краснодарском крае направят 460 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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