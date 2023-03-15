Кондратьев: в этом году на компенсацию затрат по агрострахованию направим 460 млн рублей
У аграриев каждый год возникает необходимость страховать свои посевы из-за засухи, града или подтоплений, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что по итогам 2022 года площадь застрахованных сельхозугодий в крае увеличилась в четыре раза — до 630 тыс. га.
«Со своей стороны мы субсидируем аграриям затраты на данный механизм из краевого бюджета. В 2023 году на эти цели направим свыше 460 млн рублей», — сказал Кондратьев.
В прошлом году кубанские аграрии чаще всего страховали посевы зерновых культур — 515 тыс. га, масличных культур — 32,8 тыс. га, и технических культур — 15,4 тыс. га. Кроме того, застраховал 4,2 тыс. га виноградников и садов, 6,5 тыс. га зернобобовых и 3,4 тыс. га овощей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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