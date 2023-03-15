Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев: в этом году на компенсацию затрат по агрострахованию направим 460 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-etom-godu-na-kompensatsiyu-zatrat-po-agrostrahovaniyu-napravim-460-mln-rublej
Кондратьев: в этом году на компенсацию затрат по агрострахованию направим 460 млн рублей
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

У аграриев каждый год возникает необходимость страховать свои посевы из-за засухи, града или подтоплений, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что по итогам 2022 года площадь застрахованных сельхозугодий в крае увеличилась в четыре раза — до 630 тыс. га.

«Со своей стороны мы субсидируем аграриям затраты на данный механизм из краевого бюджета. В 2023 году на эти цели направим свыше 460 млн рублей», — сказал Кондратьев.

В прошлом году кубанские аграрии чаще всего страховали посевы зерновых культур — 515 тыс. га, масличных культур — 32,8 тыс. га, и технических культур — 15,4 тыс. га. Кроме того, застраховал 4,2 тыс. га виноградников и садов, 6,5 тыс. га зернобобовых и 3,4 тыс. га овощей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: шесть аграриев в 2022 году по нацпроекту получили гранты «Агростартап» в Краснодарском крае. Гранты начинающим аграриям предоставляют с 2019 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Маргарите Симоньян пришлось объясниться, почему она перекрестилась не по-православному
Маргарите Симоньян пришлось объясниться, почему она перекрестилась не по-православному
Ушла эпоха: что появится на месте аквапарка «Бегемот» в Геленджике
Ушла эпоха: что появится на месте аквапарка «Бегемот» в Геленджике
Месячный ребенок погиб от истощения в Сочи
Месячный ребенок погиб от истощения в Сочи
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Территорию швейной фабрики в центре Краснодара около Кооперативного рынка превратят в модное место
  2. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
  3. Росприроднадзор требует с владельца сухогруза Rio выплатить 647,6 млн рублей за загрязнение Черного моря
  4. СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
  5. В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
  6. Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с выдуманной госизменой
Прямой эфир
Мы в соцсетях