Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил важность транспортного узла Новороссийска

Видео канала «Кубань 24»

Российская экономика напрямую связана с развитием Новороссийского транспортного узла, заявил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов на встрече, где обсуждали будущее кубанского портового города.

По морю отправляется много стратегических товаров, в том числе зерно, уголь и металлы. Поэтому бесперебойная работа транспортного узла юга России — это гарантия развития торговли и транзита грузов для обеспечения потребностей страны. Порт в Новороссийске — это тот объект, где пересекаются разные виды транспорта: морской, железнодорожный, автомобильный и трубопроводный. Увеличить их грузовые мощности планируют по федеральному проекту «Развитие морских портов».

Например, рассчитывают почти вдвое повысить прием и отправку ж/д составов. Одновременно с этим будут расширять подходы к портам юга страны. В Минтрансе России также планируют наладить регулярное паромное сообщение с Турцией через морские ворота Новороссийска. Там же построят универсальный перевалочный комплекс.

Читайте также: новые грузовые морские рейсы из Индии в Новороссийск запустят с 15 сентября.