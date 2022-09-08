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Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил важность транспортного узла Новороссийска

Экономика
08.09.2022 15:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervyj-vitse-premer-andrej-belousov-otmetil-vazhnost-transportnogo-uzla-novorossijska
Видео канала «Кубань 24»

Российская экономика напрямую связана с развитием Новороссийского транспортного узла, заявил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов на встрече, где обсуждали будущее кубанского портового города.

По морю отправляется много стратегических товаров, в том числе зерно, уголь и металлы. Поэтому бесперебойная работа транспортного узла юга России — это гарантия развития торговли и транзита грузов для обеспечения потребностей страны. Порт в Новороссийске — это тот объект, где пересекаются разные виды транспорта: морской, железнодорожный, автомобильный и трубопроводный. Увеличить их грузовые мощности планируют по федеральному проекту «Развитие морских портов».

Например, рассчитывают почти вдвое повысить прием и отправку ж/д составов. Одновременно с этим будут расширять подходы к портам юга страны. В Минтрансе России также планируют наладить регулярное паромное сообщение с Турцией через морские ворота Новороссийска. Там же построят универсальный перевалочный комплекс.

Читайте также: новые грузовые морские рейсы из Индии в Новороссийск запустят с 15 сентября.

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