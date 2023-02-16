Первый в России капсульный аэроотель открыли в аэропорту Сочи
Общество
16.02.2023 21:26
В терминале Международного аэропорта Сочи открыли отель из 12 капсул.
Они расположены в самом центре терминала. Пассажирам предоставляется комната 1,2 м на 2 м со спальным местом, розеткой, USB-зарядкой, лампой для чтения книг и полками. Каждая капсула оснащена вентиляцией и кондиционированием.
Для пассажиров, путешествующих с чемоданами, есть места для багажа, в том числе негабаритного.
Отель может работать полностью в автономном режиме, планируется, что в ближайшем времени пассажиры смогут самостоятельно забронировать номер и заселиться. Дети до 7 лет размещаются бесплатно, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.
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