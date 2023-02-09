Аэропорт Сочи получил награду за работу в качестве главного транспортного узла Юга России
Награду Международный аэропорт Сочи получил в рамках десятой Юбилейной международной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации (NAIS).
Награждение сотрудников отрасли приурочили к 100-летию со дня основания гражданской авиации России. Аэропорт Сочи стал победителем в номинации «Противостояние вызовам» за стабильную работу в качестве главного транспортного узла юга страны.
Аэропорт Сочи представил на форуме планы расширения до 2027 года. В развитие аэропорта и территории вокруг будет инвестировано около 25 млрд рублей. Из них 18 млрд направят на строительство нового аэровокзального комплекса площадью 40 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в аэропорту Сочи к 2026 году планируют открыть новый пассажирский терминал. В 2023 году завершат разработку мастер-плана, после этого начнут проектировать инфраструктуру, включая новый аэровокзальный комплекс.
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