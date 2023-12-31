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Первый в Краснодарском крае городской приют для бродячих животных открыли в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervyj-v-krasnodarskom-krae-gorodskoj-priyut-dlya-brodyachih-zhivotnyh-otkryli-v-sochi
Первый в Краснодарском крае городской приют для бродячих животных открыли в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

В курортном городе открылся муниципальный центр по обращению с животными без владельцев.

Это первый такой центр в Краснодарском крае. Там будут оказывать полный комплекс услуг по лечению, вакцинации и стерилизации бездомных животных. Для этого построили медицинский блок, манеж-приемную и административное здание для персонала.

Фото пресс-службы администрации Сочи

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина и заместитель руководителя сочинского управления ветеринарии Сергей Иванов.

Сейчас в муниципальном приюте 87 вольеров, в центре могут жить порядка 350 животных. Планируется, что на втором этапе построят еще 80 вольеров, расширив вместимость центра, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фото пресс-службы администрации Сочи

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