Первый в Краснодарском крае городской приют для бродячих животных открыли в Сочи

В курортном городе открылся муниципальный центр по обращению с животными без владельцев.

Это первый такой центр в Краснодарском крае. Там будут оказывать полный комплекс услуг по лечению, вакцинации и стерилизации бездомных животных. Для этого построили медицинский блок, манеж-приемную и административное здание для персонала.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина и заместитель руководителя сочинского управления ветеринарии Сергей Иванов.

Сейчас в муниципальном приюте 87 вольеров, в центре могут жить порядка 350 животных. Планируется, что на втором этапе построят еще 80 вольеров, расширив вместимость центра, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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