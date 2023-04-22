Первый в крае казачий центр психологической помощи для участников СВО открыли в Новокубанске

Казачий центр психологической помощи и реабилитации «Маяк» в Новокубанском районе уже принял первых участников спецоперации.

В открытии центра «Маяк» приняли участие вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, глава района Александр Гомодин, атаманы и казаки районных казачьих обществ Лабинского отдела, участники СВО, представители военных комиссариатов, психологи, духовенство. Центр расположен на территории штаба Новокубанского районного казачьего общества.

«Сегодня на территории Краснодарского края открываем первый казачий центр психологической помощи. В нем будем проводить социальную работу, реабилитацию и сопровождение участников СВО. Уверен, что опыт Новокубанского района будет востребован в других наших муниципалитетах и районных казачьих обществах», — отметил вице-губернатор, атаман ККВ Александр Власов.

В «Маяке» работают специалисты-психологи, социальные и медицинские работники, представители духовенства. Также подключатся различные службы и ведомства.

Центр оборудовали за счет средств местных казаков. Туда купили технику, отремонтировали помещения, подготовили кабинеты для специалистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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