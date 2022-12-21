Первый уличный каток в Краснодарском крае открылся в Абрау-Дюрсо

Кататься предлагают в большом шатре с панорамным видом на озеро Абрау. Размер площадки для скольжения — 400 кв. м.

Планируется, что каток будет работать до конца зимы. На площадке специальное покрытие, которое подходит для южных зим.

«Мы открываем каток Abrau Light уже третью зиму. И каждый год мы видим высокий интерес, спрос на этот вариант семейного досуга. Для того, чтобы прокатиться на коньках с видом на озеро Абрау, приезжают гости со всего Краснодарского края. Мы рады, что способствуем созданию настоящего новогоднего настроения и заслуженно считаем, что наш каток — главный зимний аттракцион Черноморского побережья», — отметил генеральный директор Центра туризма «Абрау-Дюрсо» Денис Заболотний.

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