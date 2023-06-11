Первый туристический поезд «К виноградникам у моря» прибыл на Кубань

Туристы в «отеле на колесах» выехали из Москвы 9 июня, а 11 июня — прибыли в Новороссийск.

Путь туристического поезда пролегал через Тамань. Там туристы посетили «Chateau Tamagne», предприятия агрофирмы «Южная», «Кубань-вино» и «Фанагорию».

В Новороссийске гостей ждет экскурсия по городским достопримечательностям, затем они познакомятся с винодельней «Мысхако», комплексом Chateau Pinot и центром винного туризма Абрау-Дюрсо.

Как рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, для туристов специально разработали программу, которая позволит в короткие сроки познакомиться с достопримечательностями, местной кухней и вином.

Следующий рейс туристического поезда «К виноградникам у моря» запланирован на 15 сентября. Билеты можно купить в ж/д кассах, на сайте, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Путешествие проходит в формате «отель на колесах». Днем туристы посещают экскурсии, а вечером возвращаются в поезд, чтобы отдохнуть, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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